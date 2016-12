Park Chan-Wook, Old Boy

Oh Dae-su è un uomo ordinario, felicemente sposato e con una figlia che adora. Un giorno viene rapito e si ritrova imprigionato in un rifugio privato. Tutti i suoi tentativi di fuga e di suicidio falliscono, ma quando scopre che sua moglie è stata brutalmente assassinata giura vendetta all’uomo che gli ha rovinato la vita…

Il cinema coreano è forse il più dinamico di tutta la scena mondiale e Old Boy è sicuramente il capolavoro assoluto del cinema orientale degli ultimi due anni. Il film è incentrato (come capita spesso da quelle parti) sul tema dell’onore e della vendetta ma questa volta gli ingredienti di contorno sono davvero esplosivi: una storia a metà tra fumetti manga e tragedia greca, violenza surreale e tensione alle stelle per quasi tutto il film. Una segnalazione speciale per l’attore protagonista Choi-Min Sik: un mostro di bravura, uno dei massimi interpreti a livello mondiale.