Paolo Sorrentino, “L’uomo in più”

Il cantante di musica leggera Antonio Pisapia, detto Tony, ha un omonimo, più giovane di lui, di professione calciatore. Estroverso, cinico ed egocentrico l’uno, timido e scontroso l’altro, i due Pisapia hanno una cosa in comune: ad entrambi, infatti gli anni ’80 promettono ricchezza, successo. Ma la realtà è molto più dura di quanto ci si potesse attendere: dopo aver sedotto una ragazzina il cantante viene accusato di stupro. Al culmine della sua carriera, il calciatore si rompe, in allenamento, i legamenti del ginocchio e deve rinunciare alla carriera. Entrambi nella polvere, decidono di ricominciare da capo.

Due omonimi (un cantante e un calciatore, figure emblematiche degli anni ’80 e ’90) vivono la stessa parabola discendente: dalle stelle alle stalle in pochi secondi.

Memorabili alcune scene: 1) Il sogno ricorrente in cui Tony Sperandio (il cantante) ricorda la morte del fratello, seduto sulla spiaggia assieme alla madre e vestito con la muta da sub.

2) Il suicidio di Tony Sperandio (il calciatore) all’areoporto con il terreno su cui magicamente si disegnano le linee di un campo da gioco. Originale lo stile di regia, a metà tra il distaccato (vedi la partita di calcio dove il pubblico si sente ma non si vede) e il grottesco (che mitiga le tendenze kitsch insite nel personaggio del cantante).